A onda de assaltos só aumentam na cidade de Sobral!

Na noite do último sábado (18), por volta das 22h, uma mulher transitava em sua motocicleta nas proximidades do colégio Cirão, quando foi surpreendida por um bandido armado de revólver em uma moto, que anunciou o roubo, subtraindo a bolsa com vários pertences da vítima.





Após a ação criminosa, o ladrão fugiu em destino incerto.





(Sobral 24 horas)