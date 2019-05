Pistoleiros matam mulher com mais de 10 tiros no Sindicato dos Trabalhadores Rurais em São João do Jaguaribe

Pistoleiros ainda não identificados mataram, na manhã desta quarta-feira (29) uma jovem mãe de apenas 23 anos, nas dependências do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de São João do Jaguaribe (a 220Km de Fortaleza). A vítima estava seguindo para o Fórum da cidade onde iria requerer uma pensão alimentícia, quando sofreu a emboscada dos assassinos.





Segundo testemunhas, Tatiana Martes Freire passava em frente ao sindicato quando os pistoleiros, em uma motocicleta, a surpreenderam e começaram a atirar. Desesperada, e já ferida, ela correu em direção ao sindicato, mas foi perseguida e atingida com mais tiros de pistolas, morrendo dentro do prédio da entidade sindical.





A mãe dela, Raimunda Freire, disse que a filha tinha ido ao Centro da cidade para tratar da pensão alimentícia do filho de 4 anos de idade. O pai do menino era agricultor e morreu no ano passado. Tatiana tinha três filhos.





“Não sei como aconteceu, só me disseram que foram muitos tiros e que minha filha morreu na hora”, disse, desesperada, Dona Raimunda. “Disseram que tinha muita bala no chão”, completou a mãe enlutada.





Policiais civis e militares foram ao local do crime em busca de pistas para prender os assassinos. Até o começo da tarde, porém, nenhum suspeito havia sido detido.





Balanço





Com o assassinato da jovem Tatiana Martes Freire, em São João do Jaguaribe, subiu para 17 o número de mulheres assassinadas no Ceará em maio de 2019. No ano, o estado já registra 86 crimes de morte contra mulheres.





Veja, a seguir, a relação das mulheres mortas no Ceará em maio.





01 – (05/05) – Patrícia Magalhães Bezerra, 32 (bala) – Rua Bom Jesus/B. Bom Jardim (CAPITAL)





02 – (05/05) – Vítima não identificada (facadas) – Conjunto Jereissati I (MARACANAÚ)





03 – (06/05) – Maria Edileusa da Silva, 37 (bala) – B. Jangurussu (CAPITAL)





04 – (07/05) – Ana Kelly da Silva Bispo, 14 (bala) – R. Cel. Fabriciano/B. Granja Lisboa (CAPITAL)





05 – (08/05) – Élida Mara Soares Gregório, 35 (bala) – B. Terrenos Novos (SOBRAL)





06 – (09/05) – Raimunda Renata Ferreira Herculano, 40 (estilete) – (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)





07 – (10/05) – Gessiana Farias dos Santos (facadas) – Sede (GUARACIABA DO NORTE)





08 – (13/05) – Vítima não identificada (outros meios) – B. Jangurussu (CAPITAL)





09 – (14/05) – Maria Elailane do Nascimento, 19 (facadas e pedradas) – B. Terrenos Novos (SOBRAL)





10 – (17/05) – Ana Cristina Alves da Silva, 37 (bala) – R. Pedro Caetano/Pajuçara (MARACANAÚ)





11 – (17/05) – Deyslla Reis Paiva de Oliveira, 22 (bala) – R. Senador Pompeu/Pajuçara (MARACANAÚ)





12 – (19/05) – Erivalda Ferreira Maciel, 54 (bala) – AIS-5 (CAPITAL)





13 – (23/05) – Antônia Pereira de Oliveira, 69 (bala) – (ASSARÉ)





14 – (26/05) – Maria Eliete Marcos dos Santos, 29 (facadas) – (OCARA)





15 – (28/05) – Cícera Maria dos Santos, 41 (facadas) – Bairro Trajano Nogueira/Sede (BARRO)





16 – (28/05) – Juliana de Oliveira Pinto, 22 (bala) – Distrito Telha-Camará (AQUIRAZ)





17 – (29/05) – Tatiana Martes Freire, 23 (bala) – Sede (SÃO JOÃO DO JAGUARIBE).





(Fernando Ribeiro)