PMs são presos suspeitos de tráfico drogas e extorsão em Caucaia

Os dois militares têm menos de um ano na corporação. Eles foram presos e encaminhados ao presídio militar.





A Delegacia de Assuntos Internos (DAI), vinculada a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), realizou a prisão em flagrante de dois policiais militares, na tarde dessa terça-feira, 7, por extorsão, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.





A prisão em flagrante foi feita com o auxílio da vítima, que denunciou a situação e as ameaças à Controladoria. "Após os providências adotadas pela Delegacia de Assuntos Internos, a Controladoria está acompanhando o caso e adotando as providências para apuração da conduta dos agentes também no âmbito administrativo disciplinar", divulgou o órgão por meio de nota.





O POVO Online apurou que um dos militares tem 11 meses de corporação e o outro um ano e seis meses. Foram apreendidas embalagens de cocaína e maconha.





Conforme a CGD, os dois policiais foram encaminhados ao presídio militar.