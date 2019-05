Polícia confirma que corpo carbonizado era de gerente de banco; suspeito é preso

Um corpo carbonizado foi encontrado em Chorozinho com documentos com a identificação de Wagner Santos. O gerente estava desaparecido desde o dia 12 deste mês.





O corpo carbonizado encontrado em Chorozinho foi identificado como sendo do gerente bancário de Ocara, Wagner Santos Moraes, 34. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22) pela Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do Estado (SSPDS). A vítima estava desaparecida desde o dia 12 deste mês. Um suspeito de envolvimento no crime foi preso temporariamentena terça-feira (21).





Na última quinta-feira (16), um corpo carbonizado foi encontrado próximo ao Canal da Integração, em Chorozinho. Próximo ao corpo, foram achados documentos com a identificação de Wagner Santos. O carro do gerente foi localizado pela Polícia no dia anterior, às margens da localidade de Choró Mucambo, em Chorozinho, a 6km do local onde estava o corpo. O veículo foi incendiado.





Conforme a Secretaria da Segurança, o reconhecimento do corpo foi feito através da análise dos ossos pelo setor de Antropologia Forense da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), que identificou uma placa intervertebral contendo uma numeração que corresponde aos exames de raio-X trazidos pela família de Wagner. Um exame de DNA também foi realizado e constatou tratar-se do gerente bancário.





O caso está a cargo do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI Norte) e das delegacias Municipal de Ocara e Regional de Baturité.





Wagner Santos estava desaparecido desde o dia 12 deste mês. Conforme a namorada da vítima, Cleiciane Souza, ele saiu de casa no domingo de manhã com alguns papéis e não voltou mais.





