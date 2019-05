Profissionais de segurança denunciam falhas no sistema de radiocomunicação da Polícia

Policiais são obrigados a utilizar aplicativos WhatsApp e Zello devido o sistema inoperante.

Profissionais de segurança denunciaram ao O POVO Online uma série de falhas no sistema de comunicação de rádio das forças de segurança do Ceará. O relato detalha que os policiais de Fortaleza e Interior do Estado estão fazendo uso do aplicativo WhatsApp e do Zello para comunicação.





Conforme a fonte ligada à Secretaria da Segurança, no Interior do Estado os rádios estão inoperantes e na Capital também tem apresentado defeitos. A tecnologia da Tetaprol, do fabricante francês Airbus, está congestionada. O problema tem se estendido aos policiais civis e bombeiros.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) teria aberto o sistema de rádio para o sistema penitenciário, Guarda Municipal e demais forças de segurança de Sobral. A iniciativa teria causado congestionamento.





A fonte denuncia a falta de confiança no sistema. O perigo de ter operações e ações sigilosas vazadas. O interior do Estado seria a área mais crítica. Conforme o relato da fonte, a Polícia Federal também utilizou o mesmo sistema no ano de 2013, mas aconteceram falhas. O relato é que na sala de rádio os problemas persistem e causam preocupação entre as pessoas que trabalham na unidade.





O POVO Online solicitou uma resposta sobre o problema, mas a demanda ainda não foi respondida pela SSPDS.





Foto ilustrativa