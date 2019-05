UNINTA inaugura Polo internacional em Orlando, Flórida

Buscando levar educação de qualidade para brasileiros ao redor do mundo, o Centro Universitário Inta (UNINTA) inaugurou nesta sexta-feira (31) na cidade de Orlando, estado da Flórida, o seu primeiro polo de Educação a Distância nos Estados Unidos.





A iniciativa, em parceria com a Open Hearts Language Academy (OHLA), oportuniza aos brasileiros que residem no país americano estudarem em um dos mais de 60 cursos de graduação e pós-graduação disponíveis na plataforma do UNINTA EaD, modalidade de ensino a distância autorizada com nota máxima pelo Ministério da Educação.





Na ocasião, o Magnífico Reitor do Centro Universitário Inta, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, apresentou o novo projeto do UNINTA. “Hoje temos a honra de anunciar a abertura do nosso Polo em Orlando, em parceria com a Ohla. Uma unidade administrativa e de apoio ao aluno que operacionalizará a oferta de mais de 30 cursos de graduação, com a parte acadêmica, tutores e professores todos mantidos pelo UNINTA, em Sobral, para brasileiros nos EUA, através das novas tecnologias”. E completou, ressaltando o crescimento e internacionalização da IES. “Neste ano tão especial para nós, quando comemoramos 20 anos de existência, difundir a educação e dar oportunidade àqueles que tanto almejam realizar o sonho da graduação, agora também em outro país, é uma grande conquista. Queremos ir ainda mais longe, por isso já idealizamos uma unidade em Portugal, além de outras em países de língua portuguesa, inclusive na África”, destacou.





Além do Magnífico Reitor, estiveram presentes ao evento, também, o Diretor da OHLA, Fernando de Oliveira Müller; o empresário Gladstone Pontes; o Diretor do Polo Orlando, Francisco Linhares; e o Deputado Federal, Moses Rodrigues.





No Brasil, o UNINTA possui atualmente 130 polos EAD, distribuídos em 21 estados: Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Ao todo, a instituição a distância atende mais de 15 mil acadêmicos brasileiros.