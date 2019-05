Vídeo: policial rodoviário salva vida de bebê na estrada e vídeo emociona

A ação rápida e precisa de um policial rodoviário estadual do Pará (PRE) salvou a vida de um bebê, no início da tarde desta quinta-feira (23/05), na rodovia PA-391, estrada que dá acesso ao distrito de Mosqueiro.





De acordo com relato dos policiais rodoviários que estavam no local, um carro parou em frente ao posto da PRE, por volta de 13h40, e os passageiros já desceram do veículo em desespero, afirmando que a criança havia morrido por não apresentar respiração.





O sargento Jorge pegou a criança no colo e, rapidamente, realizou os procedimentos de primeiros socorros. Após alguns minutos, o bebê voltou a respirar e, finalmente, conseguiu chorar.





Os policiais ainda prestaram os primeiros socorros a avó da criança, que apresentava sinais de parada cardíaca, devido o susto precisou ser acalmada. O bebê e a avó foram medicados e, segundo a PRE, passam bem.

Com informações de MCeará