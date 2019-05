Zé Vital pede liberação dos fotossensores no horário noturno em Sobral

O vereador Zé Vital, cobrou do presidente da Câmara de Sobral, Carlos do Calisto, a retirada de todas as cadeiras, que estão quebradas e ocupam espaços na galeria do Plenário 5 de Julho. Zé Vital reclamou e denunciou a situação na abertura de seu discurso na tribuna, durante a sessão de segunda-feira. "Já vi pessoas quase caindo por conta dessas cadeiras quebradas", disse Zé Vital.





Na mesma sessão, e em continuidade ao seu pronunciamento, Zé Vital fez uma solicitação aos vereadores de apoio ao prefeito Ivo Gomes, que cobrasse do gestor, uma providência, na liberação dos fotossensores, em horários depois das 23 horas. A preocupação do Zé Vital tem haver com a onda violência e temendo de que as pessoas ao passar nesses cruzamentos vigiados pelos fotossensores, não seja vítimas de assaltos. "É imoral você ter que parar depois das 22 horas, correndo o risco de assaltado. Em Fortaleza, isso já acontece", destacou Zé Vital.





(Wilson Gomes)