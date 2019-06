VÍDEO - Acidente com ônibus da Guanabara e caminhão deixa um morto e outro preso às ferragens

Motorista do caminhão de gás foi atingido enquanto organizava sinalização.



Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em conseqüência de um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (26), no quilômetro 44 da BR-116 (Rodovia Santos Dumont). Uma colisão traseira envolveu um caminhão que transportava botijões de gás de cozinha e um ônibus da Viação Guanabara que fazia a linha Juazeiro do Norte-Fortaleza.





Segundo o relato de testemunhas, o caminhão havia colidido antes com uma caminhonete Hilux e seu motorista estava sinalizando o local da batida, quando foi surpreendido pelo ônibus da Viação Guanabara que acabou batendo na traseira do veículo de cargas.





O motorista do caminhão morreu imprensado entre os dois veículos. Já o condutor do coletivo ficou preso nas ferragens, sofrendo ferimentos graves. Não há, ainda, confirmação sofre passageiros feridos.





Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram deslocadas para atender à ocorrência, assim como o resgate do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), do Quartel da cidade de Horizonte, para resgatar o motorista do ônibus. Ambulâncias do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) também foram mobilizadas para o local do desastre.





Este foi o segundo acidente grave ocorrido na mesma rodovia e no mesmo trecho nas últimas 48 horas. Na noite de segunda-feira (24), uma pessoa morreu numa colisão que envolveu duas carretas e um veículo de passeio na BR-116, na altura do entroncamento com a BR-304, no Distrito de Boqueirão de Cesário, Município de Beberibe.

Buracos existentes na pista estão obrigando os motoristas a fazer manobras em zigue-zague para evitar danos nos veículos, o que potencializa os riscos de acidentes graves.

Com informações do portal CN7