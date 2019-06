BALA E SANGUE NO BAIRRO SINHÁ SABOIA, EM SOBRAL

Uma pessoa foi lesionada a bala na tarde desta segunda-feira (10), nas proximidades do restaurante "O Aragão", precisamente na rua Maria Eneita Siqueira Portela.





Um homem armado de revólver abordou um cidadão, anunciou o roubo e ainda atirou na vítima.





Após a tentativa de latrocínio, o bandido fugiu em rumo ignorado.





Policiais Militares realizaram várias diligências no entorno do local do crime, conseguindo prender em flagrante o acusado e apreender a arma utilizada no crime.





O acusado foi identificado como Mikael Gustavo Félix Ferreira, 21 anos, residente no bairro Santa Casa, natural de Fortaleza.





A vítima foi conduzida para o hospital Santa Casa e felizmente, passa bem.





Com informações do portal O Sobralense