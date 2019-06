BARBARIDADE: Mãe é presa suspeita de esquartejar o próprio filho de três meses

Uma jovem de 20 anos, identificada como Patrícia Maria dos Santos Pereira, foi presa temporariamente suspeita de matar e esquartejar o próprio filho de apenas três meses de idade. O crime aconteceu no início do mês de maio, no povoado Vinagre, em Itapecuru-Mirim, no Maranhão. O corpo da criança foi encontrado dentro de uma sacola em um matagal.





De acordo com informações da polícia, Patrícia confessou o crime depois que os pais, identificados como Jackson Matos Pereira e Marilene dos Santos Menezes, foram presos suspeitos de terem envolvimento no assassinato. Para a polícia, a jovem afirmou que havia abortado espontaneamente e jogado o bebê morto dentro do carro do pai.





A Versão de Patrícia, é negada pelo laudo do IML que constatou que a criança foi morta e esquartejada. A polícia investiga se o crime teria relações com rituais de magia negra.





Ainda de acordo com a polícia, a jovem foi encaminhada para a Unidade Prisional de Itapecuru Mirim.





Conforme a polícia, Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo de Jackson, que é taxista, nas proximidades do local onde o corpo da criança foi encontrado. Ele afirmou na delegacia que teria descartado o embrulho depois de sentir um forte mau cheiro e desconfiar que seria carne apodrecida deixada no veículo por algum passageiro.





Fonte: EM TEMPO