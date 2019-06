CAMOCIM: HOMEM É MORTO A PAULADAS DURANTE DISCUSSÃO

Um homem foi morto a pauladas na tarde desta sexta-feira (07), no Bairro Brasília, na cidade de Camocim.





Segundo informações preliminares, a vítima, João Batista Carvalho do Nascimento, de 22 anos, estava bebendo em uma residência, no cruzamento da rua Perimetral com rua Paissandu, quando iniciou uma discussão com Edvaldo Silva de Souza (foto), de 32 anos.

Acusado

Edvaldo teria desferido então várias pauladas em Batista, que morreu no local.





Após praticar o crime, Edvaldo fugiu, porém, foi capturado instantes depois por uma equipe da Companhia de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).





Preso em flagrante, o acusado foi levado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim, onde foi autuado por homicídio.





(Camocim Online)