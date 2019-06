COLISÃO ENTRE MOTO E CARRO DEIXA ADOLESCENTE MORTO NA ZONA RURAL DE TIANGUÁ

Uma colisão entre uma moto e um veículo Celta deixou um adolescente morto na noite deste sábado (22/06), na zona rural de Tianguá.

O acidente aconteceu por volta das 21h30 em uma rodovia (CE 240) que dá acesso a localidade de Pindonguaba, na zona rural do município.





O condutor da moto foi identificado como ANTONIO FERNANDES FERREIRA ALVES, 17 anos, que infelizmente não resistiu e morreu no local. Segundo informações, a vítima residia no distrito de Bom Jesus, em Tianguá.

O condutor do Celta se evadiu, deixando o veículo no local do acidente.

Equipes do Demutran, Resgate, Policia Militar e Policia Rodoviária Estadual estiveram no local para os procedimentos de praxe.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao IML de Sobral pela Perícia Forense.





