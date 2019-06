CAMINHONETE D20 CAPOTA NA CE 364, ENTRE CAMPANÁRIO E MORAÚJO

Nesta sexta-feira, dia 28, foi registrado um capotamento na CE 362, entre o Distrito de Campanário e o Município de Moraújo, no KM 41. Uma caminhonete GM D20, ocupada com 3 pessoas, sendo o motorista, conhecido com Luciano (Jacinto), filho do Nego Ramo, às outras 2 pessoas eram dois proprietários de fruteiras em Campanário, o conhecido popularmente por (Toco) e outro chamado Adonias, eles vinham da serra do Tianguá com frutas e verduras, infelizmente em uma parte do trecho o pneu da D20 estoriou, quando passava por um buraco, provocando o sinistro. A D20 chegou a capotar várias vezes. Felizmente, ninguém morreu. As três vítimas foram encaminhadas para o hospital Santa Casa de Sobral.