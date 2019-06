Filho de Huck teve traumatismo cranioencefálico após acidente

Segundo boletim médico divulgado neste domingo (23), quadro de saúde de Benicio é estável e ainda não há previsão de alta.

A assessoria de imprensa de Luciano Huck e Angélica divulgou na tarde deste domingo (23) o primeiro boletim médico de Benicio, filho do meio dos apresentadores.





Após sofrer um acidente enquanto praticava wakeboard, o menino de 11 anos foi submetido a uma neurocirurgia. Segundo o boletim, ele sofreu um "traumatismo cranioencefálico com afundamento têmporo parietal direito associado a hematoma extradural subjacente ao afundamento".





Ainda de acordo com informações da equipe médica que está cuidando de Benicio, a cirurgia correu bem e o quadro de saúde dele é estável. Não há previsão de alta.





Na tarde de hoje, a Marinha do Brasil também emitiu um comunicado com detalhes do acidente. O filho de Huck e Angélica bateu a cabeça na prancha quando praticava wakeboard.





O apresentador se manifestou pelas redes sociais, agradeceu o carinho dos fãs e disse que Benício está se recuperando bem.





Leia o boletim médico na íntegra:

(R7)