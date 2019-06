Fim de semana deixa 22 mortos no Ceará, sendo 14 vítimas de assassinatos

Violência causou uma sequência de crimes na Capital e mais 11 municípios cearenses.

Ao menos, 22 pessoas tiveram morte violenta durante o fim de semana no Ceará. De acordo com os registros das autoridades da Segurança Pública, entre a sexta-feira (14) e o domingo (16), foram registrados 14 casos de assassinatos e sete mortes em consequência de acidentes de trânsito. Uma pessoa perdeu a vida vítima de afogamento.





Um homem, ainda não identificado, foi morto com cerca de seis tiros no tórax e abdome, na noite do domingo (16), no Conjunto Ceará. Segundo a Polícia, o crime aconteceu quando a vítima participava de uma bebedeira em um terreno nas proximidades da Areninha do bairro.





Praticamente no mesmo horário, a Polícia foi acionada para um achado de cadáver no bairro Ancuri, na zona Sul da Capital, onde o corpo de um homem, com várias marcas de tiros, foi encontrado por populares. O crime ocorreu nas proximidades do Centro Educacional Patativa do Assaré, unidade que recebe adolescentes infratores.





Em Caucaia, no bairro Conjunto Metropolitano (Picuí), o cabeleireiro Israel Alves Lira, 21 anos, foi assassinado, a tiros, na tarde de domingo (16), por bandidos de uma facção criminosa. Ele estava ameaçado de morte pelos delinqüentes, que não queriam que ele cortasse os cabelos dos integrantes de uma facção rival.





Em Maracanaú, um homem foi assassinado, a tiros, dentro de um veículo. O crime ocorreu por volta do meio-dia do último sábado (15), na Rua São Lucas, no Distrito de Pajuçara. A Polícia esteve no local, mas não revelou os motivos do crime.





Em Horizonte, também na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um travesti identificado apenas por “Nahara”, de 43 anos de idade, foi morto com vários tiros. O crime ocorreu na madrugada de domingo, na Rua Julião Quirino, no bairro Queimadas. O crime está envolvo em mistério e será apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Em São Gonçalo do Amarante, ocorreu um tiroteio nas proximidades da Areninha do Distrito de Croatá, resultando na morte de um morador daquela comunidade. Ele era conhecido pelo apelido de “Pentecoste”. Os assassinos fugiram numa motocicleta.





No Interior





Oito pessoas foram assassinadas no Interior do Ceará no fim de semana. Entre os mortos estão três suspeitos de crimes que tombaram em confronto com a Polícia Militar.





Em Morada Nova, um assaltante identificado por “Rian” morreu num confronto com policiais militares do Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) por volta das 18h40, no Setor 1 do perímetro Irrigado. “Rian” era envolvido em assaltos.





Em Quixeré, dois criminosos também morreram numa troca de tiros com policiais. Um deles foi identificado com Francisco Gleydson de Lima Araújo. O outro, conhecido por “Catega”, era considerado de alta periculosidade.





Em Senador Pompeu, durante um tiroteio no bairro Alto Cruzeiro, um homem foi baleado e morreu quando era atendido no hospital local.





Em Itapajé, foi registrado um crime de morte no último sábado. O assassinato aconteceu na localidade de Sítio São Jorge, na zona rural do Município.





Em Itapipoca, um homem identificado por João Júnior Paiva Araújo, 33 anos, foi assassinado, a tiros, na madrugada de domingo, no Distrito de Barrento.





Em Banabuiú, no Sertão Central, o jovem John Ronald Costa Cunha, 18, tombou morto após receber vários tiros. O crime aconteceu por volta de 1h40 de domingo, na Rua Demócrito Pinto, no Centro da cidade.





Em Ibiapina, um homem identificado como Marcos Antônio Medeiros Carvalho, 27 anos, foi assassinado, a tiros, na tarde de sábado último (15), por volta de 14h20. O crime aconteceu na localidade de Sítio Araçá. A vítima estava em casa quando foi executada por um mascarado.





