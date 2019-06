Homem promete "curar" cadeirante no Piauí, aplica golpe e acaba preso

A Força Tática da cidade de Paulistana e o Grupamento da Polícia Militar de Conceição do Canindé prenderam um indivíduo por praticar estelionato. Os policiais foram informados sobre pessoas que realizavam "curandeirismo" na região de Conceição de Canindé e eles foram encontrados na zona rural de Jacobina.





Um homem foi abordado e, com ele, foi encontrada a quantia de R$ 860 enrolados em folhas de papel. Após ser questionado sobre a origem do dinheiro, ele admitiu tratar-se de "dinheiro de rezas", em que os "pacientes" retribuíam ao tratamento.





O indivíduo informou em qual casa conseguiu o dinheiro e levou a guarnição ao local. Lá, os moradores noticiaram como ocorreu o golpe: o sujeito chegou à casa informando que alguém naquele recinto necessitava de uma cura (no local havia um cadeirante) e que só realizaria as orações mediante pagamento.





Dessa forma, ele enrolou o valor de R$ 860 em folhas de papel e começou a 'rodear' o cadeirante. Com ramos em uma mão e o dinheiro enrolado na outra, ao passar pelas costas do cadeirante, o acusado trocou os maços de papel, colocando aquele que estava com dinheiro no seu bolso e mantendo o maço só de folhas enroladas na mão.





Após essa ação, ele solicitou uma camisa para guardar o suposto maço em que estava o dinheiro e, ao dar o nó na camisa da vítima, recomendou que só abrisse cinco horas depois, para que a cura fosse concretizada.





A vítima não percebeu a armação, sendo apenas esclarecida quando a guarnição chegou ao local e pediu que ela buscasse a camisa com o nó. Ao ser desatado, constatou-se a fraude.





O indivíduo responsável pela ação confessou o crime e foi conduzido, assim como a vítima, que é cadeirante, até a delegacia para adoção dos procedimentos cabíveis.





(180 Graus)