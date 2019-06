MASSAPÊ-CE: DUAS MULHERES MORREM EM ACIDENTE NA ESTRADA DO DISTRITO DE IPAGUAÇU MIRIM

Na manhã deste domingo (2), duas mulheres morreram vítimas de acidente de trânsito na Rodovia que liga Massapê ao Distrito de Ipaguaçu Mirim.





O sinistro aconteceu na curva da ponte Paraná.





As vítimas estavam em uma motocicleta Honda Bros.



As mulheres foram identificadas como: Andreia Narcísio e Gleiciane Diniz, ambas residiam no Distrito de Anil, Município de Meruoca.





Uma Equipe da Perícia recolheu o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.