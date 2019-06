MOTOCICLISTA MORRE EM COLISÃO COM D20 EM TIANGUÁ

Um grave acidente de trânsito deixou uma vítima fatal na madrugada deste sábado (15), em Tianguá. O sinistro foi registrado por volta das 04h00 na CE 187, na saída para o município de Viçosa do Ceará. De acordo com informações da PM um veículo D20 teria colidido com uma moto conduzida por Juscelino Gomes Borges, 32 anos que residia no distrito de Quatiguaba na zona rural de Viçosa do Ceará. O condutor da moto não resistiu e veio a óbito. O motorista da D20 se evadiu deixando o veiculo no local do acidente. Equipes da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) estiveram no local até a chegada da Perícia Forense que fez a remoção do corpo ao IML de Sobral.





Fonte: Ibiapaba 24 horas