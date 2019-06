MULHER É PRESA PELA SEGUNDA VEZ POR TRÁFICO DE DROGAS EM TIANGUÁ

Uma mulher de 36 anos foi detida pelos Policiais do CPRAIO durante operação de combate ao tráfico de drogas desencadeada no final da tarde do sábado (22/06), no bairro do Estádio em Tianguá. Durante buscas realizadas no interior de um imóvel foi apreendido aproximadamente 1,700 kg de maconha, 240 gramas de crack. A responsável pela droga foi apontada como sendo Andreína Alves do Nascimento da Silva, com antecedentes por furto (arrombamento). Ela já havia sido presa em dezembro de 2018 também por tráfico de drogas mas estava em liberdade.

A droga foi apreendida e Andreína conduzida a Delegacia de Tianguá, onde foi apresentada ao Delegado Fábio da Silva Pessoa, em seguida autuada mais uma vez por crime de tráfico de drogas.





(Ibiapaba 24 horas)