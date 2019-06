PM PRENDE BANDIDO LOGO APÓS TENTATIVA DE LATROCÍNIO EM SOBRAL

No final da tarde de hoje (10/06), por volta das 17:00h, um homem armado realizou um roubo a residência no bairro Gerardo Cristino, vindo a lesionar o mesmo com dois disparos de arma de fogo no momento da ação, logo após empreendeu fuga levando vários objetos da vítima, que foi socorrida para a emergência do Hospital Santa Casa de Sobral.

A Equipe da viatura RAIO 070, em diligências, conseguiu realizar a prisão do suspeito nas proximidades do Cemitério Santa Marta, na pose de um Revólver Calibre 38, com três munições intactas e duas deflagradas, além de recuperar todos os objetos pessoais da vítima.





Mikael Gustavo Félix, 21 anos, foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.