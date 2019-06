Polícia apreende explosivos que seriam usados em ataques a bancos no Interior do Ceará

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (18), na cidade de Graça, no Interior Norte do Ceará (a 290Km de Fortaleza), resultou na apreensão de uma grande quantidade de explosivos que, segundo as autoridades, seriam usados por quadrilhas e facções em ataques a agências bancárias.Também foram apreendidas armas de fogo. Uma pessoa foi presa.





A operação ocorreu após uma investigação que indicou a presença de explosivos em depósitos que, aparentemente, vendiam apenas fogos de artifício. Com base na informação, policiais civis apreenderam o material, que incluía chumbo, pólvora e outros explosivos.





Preso





O dono de um dos depósitos investigados, identificado como Júlio Ferreira Gomes, foi detido no seu estabelecimento comercial e encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, onde estão sendo realizados os procedimentos.





A Polícia suspeita que parte do material era vendida também para integrantes de facções criminosas que atuam naquela região do interior cearense. O material estava armazenado de forma ilegal e, a maioria, em embalagens e caixas de fogos de artifício.





Policiais Civis da Delegacia Regional de Municipal de Sobral, do Núcleo de Drogas e do Núcleo de Homicídios participaram da operação.



Com informações do Fernando Ribeiro