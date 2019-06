POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ/CE EM AÇÃO!

Uma investigação da Delegacia Municipal de Coreaú-CE resultou na identificação e posterior cumprimento de prisão preventiva em desfavor do investigado ANTÔNIO MARCOS PINTO FERREIRA, vulgarmente conhecido por MARCO DOIDO ou CACHORRÃO.





MARCO DOIDO foi investigado pelo crime de extorsão contra um político do município de Coreaú-CE, sendo que o crime era praticado de dentro da Unidade Prisional CPPL III, no município de Itaitinga-CE.





Antônio Marcos chegou a exigir a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do político mencionado e, caso o político não o pagasse, ele o mataria.





A vítima procurou a Delegacia de Coreaú-CE no início do ano de 2018, data que começaram as investigações que culminou na identificação e prisão do suspeito.





O mandado de prisão de ANTÔNIO MARCOS PINTO FERREIRA, vulgarmente conhecido por MARCO DOIDO foi cumprido hoje, dia 27/06/2019, às 10:00:00, dentro da Unidade Prisional CPPL III, no município de Itaitinga-CE, por policiais civis lotados no Departamento Técnico Operacional da polícia Civil do Ceará.





(Sobral 24 horas)