POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE FORAGIDO DA JUSTIÇA

Policias Civis da Delegacia Municipal de Sobral, prenderam na manhã de hoje (26), um foragido de nome Francisco José Verás de Oliveira, 21 anos, natural de Camocim. Francisco se encontrava com Mandado de Prisão em aberto. O Foragido havia invadido um apartamento no conjunto Caiçara e estava usando o local para se esconder das autoridades. Após diligências realizadas naquela região, os Policiais Civis conseguiram efetuar a prisão do foragido que agora se encontra na penitenciária de Sobral à disposição da justiça.





(Sobral 24 horas)