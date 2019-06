Polícia Civil prende quatro homens suspeitos de tráfico de drogas em Massapê

Uma investigação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão de quatro homens suspeitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico no município de Massapê, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). As capturas aconteceram, nessa quarta-feira (12). Com eles, foram apreendidas 15 trouxinhas de maconha, prontas para serem comercializada, um canivete e uma quantia em dinheiro.





Após uma semana de investigação da Delegacia Municipal de Massapê, no bairro da Cohab/Cruzeiro, diligências foram realizadas a fim de descobrir o local exato onde era realizado o tráfico de drogas. A Polícia detectou uma movimentação incomum em uma residência e observou que o entorpecente era entregue na esquina do bairro citado. Os infratores se revezavam por um determinado período, para venda da droga. Após detectar a movimentação, os policiais realizaram abordagem dos homens no local.





No local, foram detidos Joel Dias Lopes (19), com passagem por furto; Daniel do Nascimento Lopes (19), com passagem por roubo; Francisco Mateus Viana Brandão (20) e Francisco Inacio Ferreira do Nascimento, ambos sem passagem. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao grupo, que foi encaminhado à delegacia local para realização do flagrante.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3643-1026, da Delegacia Municipal de Massapê, ou ainda pelo (88) 99866-6960, que é o WhatsApp da unidade, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil CE)