Policiais de Tauá prendem em Arneiroz suspeito de matar a ex-companheira e a ex-sogra em Iguatu

Numa operação de Inteligência, inspetores da Delegacia de Polícia Civil de Tauá, na Região dos Inhamuns (a 337Km de Fortaleza), prenderam na tarde desta sexta-feira (14), um fugitivo da Justiça identificado como Irisvan Rodrigues da Silva, 34 anos. Ele é acusado de um duplo feminicídio em Iguatu, na Região Centro-Sul. O crime ocorreu em setembro de 2018, e teve uma grande repercussão naquela cidade.





O delegado-regional de Tauá, Gisleian Lima, juntamente com os inspetores Willian e Arlys, capturaram acusado na localidade de Poço da Cruz, na zona rural de Arneiroz (a 383Km de Fortaleza). Irisvan estava usando o nome falso de Ronaldo para despistar a Polícia e não causar desconfiança aos populares da localidade onde estava escondido há vários meses.





Duplo assassinato





No dia 20 de setembro do ano passado, por volta da meia-noite, na Rua 3 do bairro Fomento, na periferia de Iguatu, Irisvan, armado de faca assassinou duas mulheres, a aposentada Maria Genaci Pereira, 56 anos; e Patrícia Vieira da Silva, 33, mãe e filha, respectivamente.





Segundo familiares das vítimas, Irisvan também conhecido por “Maluco”, não aceitando o fim do relacionamento foi até a casa de Patrícia e matou a facadas a ex-mulher. A mãe Maria Genaci tentou defender a filha e também foi assassinada a golpes de faca.





O assassino foi conduzido à Delegacia de Tauá e, nas próximas horas, será recambiado para a cidade de Iguatu.





(Fernando Ribeiro)