Policial militar troca tiros com bandidos durante tentativa de assalto na Maraponga

Uma tentativa de assalto contra um policial militar terminou em tiroteio e um dos bandidos baleados, na noite desta terça-feira (4), na zona Sul de Fortaleza. O ataque aconteceu no bairro Maraponga e a dupla responsável pela tentativa de roubo terminou presa. Um dos ladrões ficou ferido a tiros.





O assalto aconteceu por volta das 20 horas, quando um sargento da Polícia Militar (identidade preservada) saía da casa de familiar e foi atacado por dois criminosos. Contudo, ele teve tempo de sacar sua arma e trocou tiros com os ladrões na Rua Alemanha.





Um dos assaltantes ficou ferido. O outro tentou fugir mas foi contido pelo militar. A dupla acabou presa em flagrante. Várias patrulhas da PM foram mobilizadas para atender à ocorrência.





Segundo a PM, os dois bandidos presos são suspeitos de uma série de ataques nos bairros Maraponga, Itaperi e Vila Peri, na zona Sul da cidade, nas últimas semanas. Agiam sempre em dupla e no período de começo de noite.





PM atropelado





Um policial militar ficou ferido gravemente na noite desta terça-feira ao sofrer um acidente de trânsito no bairro Montese, em Fortaleza. O PM da Reserva Remunerada da Corporação foi atropelado por um automóvel na Avenida Professor Gomes de Matos.





O militar (identidade preservada) sofreu fratura exposta em uma das pernas ao ser colhido pelo carro quando estava na calçada. O motorista do veículo, com suspeita de estar bêbado, foi detido no local e conduzido a uma delegacia plantonista.





Já o militar, foi conduzido por uma ambulância do Samu ao Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), onde deve passar por cirurgia nas próximas horas.





(Fernando Ribeiro)