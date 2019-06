PRF apreende cerca de 30 kg de cocaína em Acaraú

O motorista, que já possuía antecedentes criminais, foi detido e deve ser autuado por tráfico de drogas.



Cerca de 30kg de substância análoga à cocaína foram apreendidos neste sábado (22) por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Acaraú. O motorista já possuía antecendentes criminais por tráfico de drogas e transportava o entorpecente da região Norte do Ceará para Fortaleza.





Os policiais abordaram o veículo no km 2 da BR-043. Após a fiscalização, a equipe encontrou 30 tabletes escondidos no interior do carro.





De acordo com PRF, o condutor foi detido e deve ser autuado por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a sede da Polícia Federal em Fortaleza, onde o material apreendido será analisado e pesado oficialmente.





(Diário do Nordeste)