QUADRILHA ESPECIALIZADA EM CRIMES VIRTUAIS É PRESA EM CAMOCIM

No início da noite desta quarta-feira (05), em Camocim, uma equipe da Companhia de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) prendeu dois casais vindos do estado do Tocantins.





A abordagem, com base em uma denúncia anônima, aconteceu em um hotel da cidade.





Com o quarteto, os "Raianos' encontraram documentos falsificados, diversos chips telefônicos, vários celulares, uma impressora utilizada para imprimir os documentos falsos, papéis para confecção de CNH, um notebook, além de vários inúmeros cartões.

Os dois homens confessaram fazer parte de um esquema de crimes cibernéticos, especializado no furto à contas bancárias. A documentação falsa seria para criar contas virtuais e transferir o dinheiro das vítimas. Os detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Jijoca.





(Camocim Online)