No início da tarde do último sábado (15), por volta das 13:00h, foi registrado um roubo a pessoa no bairro Derby Club.





Um homem estava na via pública, precisamente na rua Iolanda P. C. Barreto, quando foi abordada por dois homens armados de revólver em uma motocicleta, que anunciaram o roubo, subtraindo o celular da vítima.





Logo após o roubo, os criminosos fugiram em rumo ignorado.





(Sobral 24 horas)