Três suspeitos morrem em confronto com policiais do Raio no fim de semana no interior

Três suspeitos da prática de crimes morreram no fim de semana em troca de tiros com policiais do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) em três Municípios do interior cearense. Os casos ocorreram no momento em que os PMs fziam operações geradas por denúncias de assaltos e tráfico de entorpecentes.





Ainda na sexta-feira (31), ocorreu o primeiro confronto com morte. Aconteceu na comunidade Vila Recreio, na periferia da cidade de Mombaça (a 293Km de Fortaleza). Policiais do Raio foram mobilizados para dar apoio a equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) que haviam prendido dois assaltantes e tentavam localizar o terceiro, que havia se embrenhado em um matagal.





Os policiais foram recebidos a tiros pelo suspeito e revidaram. Antônio César Luís Ferreira, 29 anos, acabou baleado. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Mombaça, onde faleceu.





Com os suspeitos presos, a Polícia apreendeu vários objetos frutos de assaltos praticados pelo trio na cidade de Mombaça.





Mais tiroteios





O segundo confronto aconteceu também na sexta-feira (31), na localidade de Jesuíta, no Município deBaturité (a 83Km de Fortaleza), onde um suspeito de praticar crimes foi cercado por policiais do CPRaio e reagiu a tiros, sendo baleado e morto. Foi identificado apenas por Fabrício.





E no sábado, um tiroteio entre criminosos e policiais do CPRaio, no Triângulo de Marco, na zona Norte do estado (a 212Km de Fortaleza), deixou um suspeito morto, identificado como Francisco Natanael Melo,29 anos.





De acordo com a Polícia, um grupo de bandidos vinha aterrorizando a região e praticando “arrastões”na zona rural. Na manhã de sábado (1º), a Polícia recebeu informações sobre o paradeiro da quadrilha, na localidade São José, onde ocorreu o confronto. Os comparsas de Natanael conseguiram fugir. Os policiais encontraram com o bandido baleado uma pistola de calibre Ponto 40 (.40), além de outros objetos. O assaltante morreu no hospital.





