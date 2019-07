Acusado de vários crimes em Santa Quitéria é morto em confronto com a Polícia na Bahia

Um dos criminosos mais perigosos do município de Santa Quitéria foi morto a tiros, junto com um comparsa, durante um confronto com policiais militares do estado da Bahia.

Mariano Farias Sampaio, conhecido como Marianinho e Darles de Sousa Oliveira, conhecido como Darlim, eram suspeitos de envolvimento em vários assaltos a bancos no país e estavam transitando em um veículo Saveiro, de cor branca e placas JIG-3982, inscrição de Boa Viagem.





Segundo informações, o serviço de inteligência da Segurança Pública do Ceará já vinha rastreando a dupla a algum tempo e informaram à polícia baiana, sobre a sua presença no estado, na região de Feira de Santana.

Ao visualizar os suspeitos, a Polícia deu ordem de parada e não foi atendida, e fugiram por uma estrada vicinal. Quando os policiais tentaram uma nova abordagem, a dupla disparou várias vezes contra a composição, houve confronto e acabaram atingidos. Eles chegaram a ser socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade, naquela cidade, mas não resistiram e deram entrada já sem vida.

No veículo em que os assaltantes estavam, foram encontradas duas pistolas calibre .40.





Ainda de acordo com a Polícia, no momento da ação, Marianinho portava documentos falsos em nome de Francisco Sampaio Farias Nascimento. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto e a algum tempo, as forças de segurança cearenses já faziam buscas para lhe localizar.

Além de assaltos a instituições financeiras, ele também era acusado de tráfico de drogas na região. Nos últimos meses, comparsas ligados ao criminoso foram executados em Santa Quitéria.





Fonte: A Voz de Sta. Quitéria

Colaborou Manuel Sales