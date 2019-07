INSEGURANÇA E MEDO NA CIDADE DE FORQUILHA/CE

Criminosos atearam fogo em um veículo e efetuaram vários disparos de arma de fogo em via pública.

O caso aconteceu por volta de 02:00h da madrugada de ontem (30). Populares informaram a PM, que indivíduos teriam ateado fogo em um veículo e em uma casa na rua Laurindo Bomfin, no Bairro cidade de Deus, os criminosos também efetuarem vários disparos de arma de fogo. A polícia já tem os nomes dos bandidos. Populares conseguiram debelar o incêndio, tanto na casa como no veículo. A polícia está em diligência no intuito de prender os acusados.





Com informações do portal O Sobralense