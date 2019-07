Cearense com 16 mandados de prisão por homicídios e tráfico de drogas é preso em Goiás

Segundo a Polícia, o homem é um dos mais procurados do Nordeste.

O cearense Élisson Vidal Pinheiro, de 22 anos, com 16 mandados de prisão por homicídios e tráfico de drogas, foi preso, na madrugada desta quarta-feira (31), durante operação policial na cidade de Trindade, em Goiás. Segundo a Polícia, o homem é um dos mais procurados do Nordeste.





De acordo com o delegado Vicente Stabile, da 16ª Delegacia Regional de Trindade, o suspeito foi preso em uma residência localizada no bairro Renata Park, na cidade goiana. "Apesar de ele ter um histórico de enfrentamento, montamos um cerco que não deu a oportunidade do mesmo fugir", acrescentou.





Policiais civis de Trindade e do Ceará participaram da operação. Élisson aguarda transferência para uma unidade policial no Ceará.





Com informações do Diário do Nordeste