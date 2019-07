ACARAÚ-CE: Colisão entre motos deixa adolescente grávida entre os feridos e veículo incendiado na BR-403

Vítimas foram encaminhadas para o município de Sobral.

Uma colisão entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas, entre elas uma adolescente de 14 anos grávida, e um dos veículos incendiados na BR-403, em Acaraú, na noite desta quinta-feira (11). O acidente aconteceu por volta das 18h30.





De acordo com a Polícia Militar, o veículo onde a jovem estava com o companheiro César de Andrade Silva, de 18 anos, colidiu de frente com a moto conduzida por José Edmar Martins, de 44 anos.





Com o impacto as vítimas foram arremessadas ao solo e um dos veículos pegou fogo. As chamas foram apagadas por populares.





A adolescente foi socorrida para o Hospital Maternidade Dr. Moura Ferreira, em Acaraú. Segundo uma funcionária da unidade de saúde, a vítima estava desorientada e não soube informar o tempo de gravidez. Após os primeiros socorros, ela foi transferida para o município de Sobral.





Já César de Andrade e Edmar Martins, devido o estado de saúde, foram levados diretamente para um hospital de Sobral, conforme a PM. Edmar estava inconsciente.





(G1)