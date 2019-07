Conselheiro tutelar é suspeito de estuprar irmãs adolescentes em Quixadá

A polícia civil de Quixadá, que investiga o caso, decretou a prisão preventiva do suspeito, de 28 anos. Ele é considerado foragido da Justiça.

Um conselheiro tutelar do município de Choró, no Ceará, é suspeito de abusar sexualmente de duas irmãs adolescentes, de 14 e 12 anos de idade. Os homem era vizinho das vítimas, e os abusos ocorriam desde 2018. A polícia civil de Quixadá, que investiga o caso, disse que há provas dos abusos e decretou a prisão preventiva do suspeito, de 28 anos. Ele é considerado foragido da Justiça.





A coordenadora do Conselho Tutelar do município, Gisele Lemos, afirmou que tomou conhecimento do caso nesta quarta-feira (24) e convocou reunião com o restante do colegiado para definir quais medidas vão ser tomadas. Segundo Lemos, o conselheiro trabalhou normalmente na última quinta-feira (18), e deveria dar plantão nesta quinta (25).





De acordo com investigações da Delegacia Regional de Quixadá, o homem estava abusando das meninas desde o ano passado, enquanto acompanhava as menores, que passam por situação de vulnerabilidade em casa. Ele também é vizinho das vítimas, e é casado.





"Ao invés de dar proteção às crianças, sendo elas inclusive suas vizinhas, o conselheiro abusou sexualmente delas. Além da confirmação das vítimas e de outras provas, foram realizados exames. Os resultados foram positivos", disse o delegado Ícaro Gomes Coelho.





O pai das meninas descobriu os abusos e chegou a ir tomar satisfação com o suspeito, sendo agredido fisicamente pelo conselheiro, segundo o delegado. No entanto, o pai teria fotografado conversas entre o suspeito e as filhas, em uma rede social, feitas por meio de um computador do Conselho, informou Coelho.





A polícia fez buscas pelo conselheiro na residência dele, no Conselho Tutelar e na zona rural da região, mas o homem não foi encontrado.





Familiares e colegas de trabalho afirmam não saber o paradeiro do conselheiro.





(G1/CE)