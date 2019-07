CRUELDADE! HOMEM QUEIMA CACHORRO VIVO NO DISTRITO DE JORDÃO; VÍDEO

Um fato lamentável foi registrado na comunidade sítio Croatá, no distrito do Jordão, ocorrido na segunda-feira (15), por volta das 9 horas. Um cachorro foi morto a tiros e queimado.





Segundo informações de populares, um indivíduo por pura maldade, matou um cachorro com perfurações a tiros e de faca, depois o queimou.

Um indivíduo montou uma espécie de barraca próximo sua residência, que fica aproximadamente 250 metros da residência dos donos do cachorro, esperou o animal aparecer, possivelmente acertou o cachorro com um tiro de espingarda, depois furou o animal com faca, pegou algum liquido inflamável e tocou fogo.





Moradores que ouviram o disparo correram para o local e encontraram o cachorro, queimando em vida. O suspeito é conhecido pela alcunha de “nokinha”. O cachorro pertencia a um casal de idosos. Segundo os moradores do distrito, os donos não prestaram queixa por conta de medo.





O cachorro atendia por "Totó".

Com informações de Clevis Oliveira