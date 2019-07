DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta denuncia a cobrança "abusiva" em evento que será realizado no Derby Clube Sobralense.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde, queria pedir pra você divulgar um fato que está acontecendo na cidade de Sobral, vai acontecer um evento que já é tradição na cidade de sobral, o grande prêmio de corrida de cavalos no Derby Clube Sobralense, que acontecerá no próximo dia 13 de julho, daí venho aqui relatar minha insatisfação e de muitas pessoas em relação ao acesso ao clube por parte da organização, estao cobrando um preço absurdo pra termos acesso as corridas, sendo que a prefeitura foi quem patrocinou todo o evento no valor de 80.000 mil reais e até estão cobrando 25 reais para a entrada das pessoas, isso é uma falta de respeito.









Quero pedir que alguém da prefeitura passa tomar as devidas providências."