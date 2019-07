DESPERDÍCIO DE ÁGUA NO CENTRO DE SOBRAL

Internauta denuncia desperdício de água na rua Cel. Frederico Gomes. Segundo o denunciante, o Saae foi no local, mas o problema continua.

Confira a denúncia na íntegra:

"Peço que publiquem por favor!









Boa noite, moro na rua Cel. Frederico Gomes. E todo dia pela manhã quando vou trabalhar tem um cano jorrando água limpa. O saae já veio ajeitar, porém o trabalho não foi eficiente. Pois consertam pela manhã e no outro dia a água continua a derramar. Já liguei e reclamei, inclusive um funcionário do saae me disse q ja tinha repassado para o gerente desse departamento, eles não são treinados pra resolver esse tipo de coisa? Por q n resolvem logo ou chamam alguém q entendam. O q n pode é essa água limpa ser desperdiçada."