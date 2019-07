Acidente com veículo da banda de Léo Santana deixa 2 mortos

Nas redes sociais, o artista lamentou a morte dos companheiros de equipe.



Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo o caminhão da banda do cantor Léo Santana, na BR-116, em Itatim, neste sábado (6). Segundo o G1 Bahia, a informação foi confirmada pela assessoria do artista.





De acordo com uma nota divulgada pela produção do cantor na manhã deste domingo (7), as vítimas estavam em um caminhão contratado para o transporte de equipamentos da banda. As causas do acidente não foram informadas.





Segundo a ViaBahia, o acidente aconteceu por volta das 9h, na altura do km 523, quando o caminhão da banda bateu de frente com outro veículo do mesmo porte.





No Instagram, Léo Santana lamentou o ocorrido e comentou sobre a relação que tinha com as vítimas. Ele havia feito shows em Fortaleza e São Gonçalo do Amarante, no Ceará, na noite deste sábado (6).





"É muito 'punk' ter que trabalhar quando se recebe uma notícia ruim, drástica. Um caminhão da minha banda, da minha equipe, com duas pessoas que trabalhavam na equipe da gente acabou batendo de frente com uma carreta. Os dois vieram a falecer. Ter que trabalhar com isso na cabeça é muito forte, é muito punk. Fica meus pêsames para os familiares do Gustavo e do Nabo, que eram moleques que eu gostava demais. Que Deus conforte os corações de vocês", disse o artista.

(Diário do Nordeste)