Em ação rápida, Policia Civil captura suspeito de matar idosa na Capital

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de uma investigação conduzida pela 5º Distrito Policial (DP), efetuou a prisão do homem apontado como autor do feminicídio que vitimou Maria Rita da Silva (72), encontrada sem vida sobre uma cama, num imóvel do bairro Itaoca, Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5), na última segunda-feira (15). Após diligências, os policiais civis identificaram e prenderam o homem, nessa terça-feira (16), no bairro Itaperi. Durante a ação, a televisão subtraída da casa da vítima foi apreendida com o infrator. Os detalhes da ação policial foram apresentados em coletiva de imprensa, na sede do 5º DP, na Parangaba.

Francisco Bruno Silva Sousa (21)





Imediatamente após tomarem conhecimento do crime contra a idosa, a equipe do 5º DP iniciou os levantamentos e a coleta de provas que levaram à identidade do infrator. Em menos de 24 horas, a Polícia Civil localizou e prendeu Francisco Bruno Silva Sousa (21), sem antecedentes criminais. Quando foi capturado, inicialmente, o infrator hesitou em revelar os detalhes do crime, mas ao chegar à delegacia, confessou em interrogatório. O homem mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, conforme ele mesmo revela em depoimento. No dia do crime, Bruno discutiu com a idosa. Ele contou aos policiais que saiu do imóvel e retornou depois para praticar o crime.





Com as informações levantadas pela equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que fizeram o local de crime, foi possível confirmar as informações prestadas em depoimento pelo suspeito, que a princípio foi registrado com latrocínio. A vítima foi encontrada sem roupa no imóvel com sinais de asfixia. O infrator confessou que utilizou um travesseiro para matar a mulher. Após cometer o crime, Bruno subtraiu a TV da casa da idosa e fugiu.





(Polícia Civil CE)