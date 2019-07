Fim de semana marcado por crimes brutais e misteriosos no Ceará

Assassinatos brutais e misteriosos foram registrados pelas autoridades policiais no fim de semana em todo o estado do Ceará. Em um deles, uma idosa de 74 anos de idade foi encontrada morta dentro de casa, com golpes de faca e suspeitas de violência sexual. Em outro episódio, dois jovens que saía de uma festa foram executados a tiros.



O primeiro crime ocorreu na tarde do domingo (30), na cidade de Monsenhor Tabosa (a 300Km de Fortaleza), quando populares encontraram o corpo da anciã Maria José de Souza em sua residência, no bairro Jucás. A aposentada era cadeirante e foi morta a facadas. Um adolescente que morava vizinho à vítima é apontado como autor do crime. Ele sofreu tentativa de linchamento e foi levado para Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús.



Também na madrugada do domingo, dois jovens foram assassinados a tiros quando saíam de uma festa na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Diego Castro dos Santos, 22 anos; e Ramon Santos do Carmo, 24, foram atingidos com vários tiros e caíram mortos na Rua Baturité, próximo ao Centro Cultural daquela cidade. Horas antes do crime, um casal foi baleado no mesmo loca. A Polícia tenta saber se há ligação entre os dois casos.



Mais crimes



Em Caucaia, também na RMF, um vigilante foi assassinado, a tiros, no bairro Pedreiras-Coité. A vítima estava se preparando para ir para o trabalho e acabou tendo a casa invadida por três homens. O segurança, que trabalhava em um posto de combustíveis, foi morto a tiros de pistolas de calibres .40 e 45 milímetros. Os assassinos roubaram a arma da vítima, o que caracterizou um crime de latrocínio (roubo seguido de morte).



Na cidade de Guaiúba,na RMF, um crime misterioso. Um homem foi encontrado morto na manhã do domingo com ferimentos a tiros. O corpo foi localizado em um terreno baldio na Rua Mariana Mendes, no bairro Pinheiro. O morto não portava documentos e no local do crime foi identificado por um morador apenas pelo apelido de “Cacatau”.



Em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, um jovem de 18 anos foi morto, a tiros, na porta de casa. O crime ocorreu na tarde deste domingo (3), no bairro Betolândia, tendo como vítima o jovem Fernando Gonçalves da Silva Lobo. A Polícia suspeita de “acerto de contas” do tráfico.

(Fernando Ribeiro)