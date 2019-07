Marília Mendonça é proibida de cantar em navio de Safadão

Os participantes da segunda edição do “WS on Board”, festa em navio realizada pelo cantor Wesley Safadão, foram avisados por comunicado, neste domingo (21), que a cantora Marília Mendonça não participará do evento. Normas da rede de navios MSC proibe a presença de gestantes em estágio avançado nas embarcações.





Em nota divulgada no perfil do evento, a organização informa que a rede de navios MSC proíbe a presença de grávidas com mais 23 semanas de gestação nas embarcações. O evento acontece de 23 a 26 de novembro, período que Marília ultrapassará a margem permitida.





Marília Mendonça será substituída o “WS On Board” por Léo Santana e a dupla Zé Neto e Cristiano.





Veja nota completa:

(DN)