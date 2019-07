FORTALEZA: PM reage a assalto e é baleado no Jóquei Clube

O agente foi surpreendido por criminosos em um veículo. De acordo com testemunhas, houve luta corporal.

Um policial militar reagiu a um assalto e foi baleado no bairro Jóquei Clube, na manhã desta sexta-feira (19). O agente foi surpreendido por suspeitos em um veículo no Bairro Jóquei Clube.





Testemunhas informaram que o policial estava saindo de casa quando foi abordado. Houve luta corporal e um morador ajudou o agente a se defender. No entanto, ele foi baleado de raspão na cabeça e atingido com outro tiro na perna.





O PM foi encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. De acordo com a assessoria da PM, após a ação criminosa os suspeitos abandonaram uma arma utilizada no assalto. O caso foi encaminhado para o 27º Distrito Policial, localizado no bairro Henrique Jorge, e os policiais seguem em busca de identificar e prender os envolvidos.





Segundo caso na mesma semana





No domingo (14) um sargento da pm foi morto a tiros no Bairro Siqueira durante um assalto. O sargento identificado como Alveni da Silva, 49 anos, foi abordado por 4 criminosos quando trafegava em uma motocicleta. Alveni foi atingido por dois disparos, um na cabeça e outro no abdômen.





