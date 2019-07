Governo do Ceará entrega 55 novas viaturas para a Secretaria da Administração Penitenciária

Frota de 55 novos veículos, sendo 50 viaturas para escolta e cinco ambulâncias, foi incorporada ao sistema penitenciário do Ceará. Anúncio do reforço foi feito na manhã desta quinta-feira, 18, em solenidade no Ginásio da Parangaba, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a ampliação tem objetivo de reforçar a segurança de agentes penitenciários e presos, além de aumentar a agilidade no transporte para audiências judiciais.





As viaturas serão distribuídas em 17 grandes unidades prisionais, 13 cadeias públicas masculinas e duas cadeias públicas femininas. A nova frota segue o modelo de locação iniciado em junho do ano passado pela Polícia Militar. Já as ambulâncias foram compradas com recursos do Fundo Penitenciário do Estado do Ceará (Funpen).

Segundo o governador Camilo Santana, a locação das viaturas permite um reparo mais rápido caso algum carro seja danificado. A empresa contratada tem até 24 horas para consertar qualquer dano ao veículo. Camilo explica que essa também é uma forma de manter a frota atualizada, com previsão de substituição das viaturas a cada dois anos.





“Temos a garantia da continuidade do trabalho que está sendo desenvolvido no sistema prisional. Nós estamos dentro de um processo de fortalecimento e reestruturação do sistema. Temos investido fortemente em equipamentos, em ampliação de unidades penitenciárias e hoje nós estamos entregando parte dos novos veículo”, destaca. A SAP entregará outros 35 veículos ao sistema posteriormente.





Mauro Albuquerque, titular da SAP, afirmou que o principal impacto com os novos veículos será o aumento da efetividade nas escoltas. Ele pondera que a agilidade nesse processo é fundamental para todos os envolvidos, pois define a situação do preso no sistema. “Com viaturas novas a gente consegue economizar bem mais do que com as atuais, que já estão antigas”, considera.





O secretário ainda afirmou que a pasta está conseguindo dar mais qualidade de vida para os presos, com assistência médica, jurídica e religiosa; além de ensino e capacitação, feito através do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).





