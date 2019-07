JOVEM É EXECUTADO A BALA NA CIDADE DE GROAÍRAS

Na noite desta segunda-feira, 29, indivíduos armados executaram um jovem em um matagal, entre os bairros Cohab e Mutirão.

Um jovem, identificado como João Pedro, estava circulando nas proximidades do bairro Mutirão, com um grupo de amigos, quando indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários tiros, alvejando o jovem João Pedro com pelos menos três tiros na cabeça. A vítima morreu no local.



Equipes da Polícia Civil estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.





Mais detalhes a qualquer momento.





(Com Blog do Tidi)