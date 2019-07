Moradores do Bairro Junco lamentam o FIM da Rua Vereador Raimundo Nilo Donizete, no trecho que compreende o supermercado Pinheiro.





Segundo informações, o supermercado Pinheiro fez uma "troca" com a Prefeitura, ou seja, doou um terreno no Bairro Terrenos Novos pela rua Nilo Donizete, no trecho que compreende o supermercado.