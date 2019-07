Mais de cinco quilos de drogas e armas de fogo são apreendidos em ação conjunta em Tianguá

Mais de cinco quilos de drogas e duas armas de fogo foram apreendidos após uma ação conjunta, na cidade de Tianguá – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). A ofensiva ocorreu por meio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) com apurações realizadas pela Delegacia Regional de Tianguá da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Um suspeito, que apresentou um nome falso, foi preso em flagrante, nessa quinta-feira (25).





Após a troca de informações entre as Polícias Civil e Militar, os raianos saíram em diligência até o bairro Cruzeiro, onde localizaram o suspeito identificado por Gerson Wellington Salviano Souza (26) – com antecedentes criminais por tráfico de drogas e furto. Na abordagem,ele se identificou, inicialmente, com outro nome. Por meio de uma busca no imóvel do suspeito, os policiais militares encontraram, enterrados no quintal e dentro de uma mochila, quatro quilos de maconha. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional, onde foi ouvido. Após apurações, a Polícia Civil identificou que o suspeito se apresentou com um nome que, na verdade, era do ex-companheiro da atual mulher de Gerson.





Durante o fato, as forças de segurança receberam mais informações sobre uma nova movimentação atípica no imóvel de Gerson. Com isso, a Polícia Militar seguiu ao local, onde realizou novas buscas, que culminaram nas apreensões de duas armas de fogo, sendo uma submetralhadora 9 mm e um revólver calibre 22.





Além disso, foram encontradas mais 1,2 quilo de maconha, 18 gramas de crack, cerca de sete gramas de cocaína e outros materiais utilizados na traficância de entorpecentes. As demais apreensões foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Tianguá, onde Gerson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil apura agora o envolvimento de outras pessoas no esquema criminoso.





(SSPDS)