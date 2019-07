Moradora mais antiga do bairro Sumaré completou 70 anos

Com um sorriso sempre presente no rosto, "Tia Crispina" completou, nesta segunda-feira (29), seus 70 anos de natalício, bem vividos de muita luta, suor e dedicação a uma geração de ex-alunos que ela alfabetizou. Crispina, dedicou parte da sua vida, a função de Professora do Jardim de Infância e catequista. A sala de aula, era a sua residência.





Tia Crispina mora há muitos anos no antigo morro do Sumaré. Lá criou os filhos e agora, os netos crescem no bairro. Sair do seu lugar nunca foi sua opção. Viúva do Sebastião da Pedreira, eternizado por nome de rua, foi um mestre de oficio na moldura de pedras paralelepípedo para calçamento, que era talhadas as mãos na região da Tubiba.

Quando tudo ainda era precário e o bairro estigmatizado, com ausência de saneamento, água encanada, moradias, iluminação pública e urbanização. Crispina, sempre teve como meta, além da alfabetização, o fortalecimento social entre velhos e jovens, na busca de benefícios para sua comunidade. Boa parte da família se reuniu para celebrar seu aniversário.





(Blog do Célio Brito)