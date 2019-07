Motorista é preso com quase 1 tonelada de maconha em ônibus escolar falso, diz PRF

Apreensão foi na tarde desta terça-feira (23), na BR-487, em Alto Paraíso, no noroeste; segundo a polícia, também foram encontrados 14,6 kg de versão mais potente da droga.

Um motorista, de 31 anos, foi preso com 936,8 kg de maconha escondidos em um compartimento de um ônibus escolar falso, na tarde desta terça-feira (23), na BR-487, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A apreensão foi em Alto Paraíso, na região noroeste do Paraná.





Conforme a polícia, também foram encontrados 14,6 kg de versão mais potente da droga, chamada skunk.





O motorista disse aos policiais que pegou o ônibus em Naviraí (MS) e que pretendia levá-lo até Maringá, no norte do estado.





A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Xambrê, no noroeste do Paraná. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão, segundo a polícia.





